Лига конференций
11 декабря 2025, 22:06 |
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций

Хамрун Спартанс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

11 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.

Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.

По теме:
«Очень много проблем». Тренер Фиорентины отреагировал на матч с Динамо
Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Определен лучший и худший игрок Динамо после поражения в Лиге конференций
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
