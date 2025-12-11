Лига конференций11 декабря 2025, 22:06 |
721
0
Хамрун Спартанс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций
11 декабря 2025, 22:06 |
721
0
11 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.
Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.
Хамрун Спартанс – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 декабря 2025, 21:41 0
Поединок шестого тура Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу английской команды
Футбол | 11 декабря 2025, 04:42 0
Тренер рассказал, о чем говорил с Караваевым в последнем матче
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Футбол | 11.12.2025, 18:40
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Комментарии 0
Популярные новости
10.12.2025, 03:12
11.12.2025, 06:23 4
09.12.2025, 21:46 13
11.12.2025, 00:01 3
10.12.2025, 06:02 9
10.12.2025, 23:00 12
10.12.2025, 19:21 3
10.12.2025, 14:33 3