Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аморим раскрыл, что сказал игрокам в перерыве для победы над Вулвз
Англия
09 декабря 2025, 02:29 |
31
0

Тренер МЮ поделился секретом успеха в матче 15-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от победы над «Вулверхэмптоном» в 15-м туре АПЛ (4:1).

«В целом мы провели большую часть времени на хорошем уровне. В конце первого тайма счет должен был быть другим. Я доволен второй половиной матча, потому что команда осознала, что у нас есть еще один шанс.

О том, что он сказал в перерыве:

«Речь шла не о тактике. Было видно, что в некоторых матчах мы контролируем игру, но не доводим моменты до конца. Нужно уделять больше внимания деталям. Я хотел донести до игроков, что у нас есть 45 минут, чтобы заработать три крайне важных очка.

Это важно. Мы сыграли несколько встреч против команд, находящихся в хорошей форме, и создали много моментов. Нужно повышать качество реализации ударов и концентрироваться не только на забитых голах, но и на защите собственных ворот».

О Мэйсоне Маунте:

«Суть не только в голе, который он забил, но и в его стиле игры – как он атакует, как защищается, как использует свои технические навыки. Ему не нужно много касаний. Это очень сильный игрок, который усердно работает. Он понимает, что иногда ему придется начинать на скамейке запасных».

О значении шестого места:

«Ничего особенного. Для меня всегда одно и то же чувство: нужно набирать больше очков. Этот матч уже в прошлом, давайте сосредоточимся на будущем», – сказал Аморим.

Михаил Олексиенко Источник: BBC
