Анонс 14-го тура АПЛ: МЮ с изгоя превращается в лебедя и дерби для Арсенала

Второй день зимы подарит фанатам сразу три матча АПЛ, в не самое привычное время, но это и не важно – всегда хорошо, когда много футбола. Еще 2 декабря «Барселона» примет «Атлетико» и состоятся игры Кубка Германии, правда все три поединка в Премьер-лиге крайне интересные и стоящие внимания. Поговорим о них, вспомнив что было в 13-м туре. Интересного хватало, интрига есть, красивые голы тоже присутствуют! В этот раз 14-й тур разделен на три дня: зачем-то игру «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом» вынесли аж на четверг.

«Борнмут» — «Эвертон»

Игра состоится на стадионе «Виталити» в 21:30, а судить будет бригада Майкла Солсбери. Арбитр дает играть и не особо любит раздавать карточки.

«Борнмут» продлил свою серию без побед, которая достигла уже четырех матчей: 3 поражения и 1 ничья опустили клуб на 11 место – а ведь так хорошо начинали! В 13-м туре произошел настоящий кошмар: «Борнмут» открыл счет на 7-й минуте усилиями Амина Адли. Не прошло и 8 минут, как Тайлер Адамс «зажег» на табло 2:0 и уже мало кто сомневался, что «вишни» упустят победу и наконец-то прервут череду неудач. Еще и голешник какой получился: вратарь «Сандерленда» далеко вышел с ворот, Адамс ударил почти с центра поля и огорчил соперника. Однако на 30-й минуте случился странный момент – в штрафной «Борнмута» лежал их игрок, а тем временем Паркер нарушил правила и привез пенальти. Ле Фе уверенно его реализовал и для первого тайма голы закончились. Агрессивного Скотта сняли с игры сразу в перерыве, а «Черные коты» сравняли счет уже на 46-й. На 69-й Бробби с навеса Ле Фе отправил «Борнмут» в нокаут и как «Вишни» не старались, забить не удалось. В конце устроили потасовку, потому 14-й тур из-за дисквалификации пропустят: Кук, Сенеси, Брукс. Травмированы: Кристи, Доак и Акинмбони, зато Клюйверт вроде восстановился на 100%.

«Эвертону» и Виталию Миколенко в 13-м туре тоже было больно. «Ириски» шли на серии двух побед подряд и даже голов не пропускали, а вот «Ньюкасл» решил, что надо выигрывать и уже на первой минуте Тиау счет открыл, а Майли и Вольтемаде в первом тайме сделали счет 3:0. На 58-й минуте тот же Тиау довел счет до разгромного, а «Эвертон» смог ответить не засчитанным голом Барри (игра рукой, отмененный ассист Миколенко) и подтвержденный на 69-й от Дьюсбери-Холла. Фланг Грилиша и Миколенко провалился, хотя и Пикфорд был неубедительным. В 14-м туре по разным причинам не сыграют: Брантвэйт, Коулмэн, Гуйе, Паттерсон и Роль.

Фаворитом игры считается «Борнмут», во многом из-за того, что команда играет дома. «Эвертон» несмотря на разгромное поражение в прошлом туре готов побороться за очки, ведь все лидеры в строю и надо реабилитироваться перед болельщиками. Почему-то мало кто верит в зрелищный футбол, но команды должны пробивать ТБ2.5 еще в первом тайме – коэффициент на это 1.95.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»

Матч состоится на «Крэйвен Коттедж», а судить будет Крейг Поусон. Арбитр не поклонник раздавать карточки и в последних 5 матчах назначил только один пенальти.

«Фулхэм» продлил свою успешную серию красивой победой над «Тоттенхэмом». «Дачники» быстро решили вопрос, забив на 4-й и 6-й минутах – постарались Тете и Уилсон с передач Чуквуэзе. В первом тайме «Фулхэм» и вовсе не дал ничего сделать сопернику: «Шпоры» даже в створ ворот не ударили, зато во втором поменялись ролями и «Дачники» только терпели и хоть пропустили от Кудуса на 59-й, больше ничего не позволили сделать. Хорошая защита от Сессеньона и Андерсона, почти идеальный матч Тете. На 14-й тур не заявлены Робинсон и Муниз, но они отсутствуют давно.

У «Манчестер Сити» аналогично долго не играют Ковачич и Родри, хотя с таким составом особых проблем из-за этого нету. «Горожане» в этом сезоне не любят играть вничью, хотя в прошлой игре едва спаслись от ничейного результата. Фил Фоден забил самый быстрый гол сезона – 59 секунд понадобилось англичанину, чтобы огорчить соперников. Второй мяч долго ждать не пришлось: уже на 25-й Гвардиол установил счет 2:0. «Горожане» просто смели «Лидс» с поля в первом тайме: xG (2.67), владение мячом 67%, 14 ударов и 6 в створ, а также 7 угловых – тотальное доминирование! У «Лидса» были 2 корявых удара, а по остальным показателям тоскливые нолики. Во втором тайме игроки «МанСити» расслабились и эту половину отдали: Кальверт-Льюин и Нмеча сравняли, а спасти игру удалось лишь на 91-й – Шерки отдал голевую на Фодена и Фил завершил матч дублем. Гвардиола был зол, в раздевалке кому-то явно перепало. Холанд провел очередной невзрачный матч, но пообещал исправиться.

Подумайте только: «Фулхэм» последний раз побеждал «Манчестер Сити» в далеком 2009-м году, после чего было 2 победы, 2 ничьи и внимание (!) 18 выигрышей «Горожан» подряд! Прервется ли серия «Дачников» в 14-м туре? Верится с трудом, потому можно ставить на все, что касается «Горожан»: П2 (кэф 1.64), индивидуальный тотал больше 1.5 (1.62), ТБ2.5 (1.64). Должен забить и Эрлинг Холанд, чтобы прервать серию из трех матчей подряд – до этого норвежец забивал в каждой игре.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

«Ньюкасл» будет принимать «Тоттенхэм» на «Сент-Джеймс Парк» в 22:15, а за порядком призвали следить Томаса Брамэлла.

Обе команды пока находятся рядом в турнирной таблице, причем даже статистика практически идентичная. «Шпоры» забили больше 21 против 17, а пропустили одинаково, по 16. 12-е и 13-е место – это не то, о чем мечтали подопечные Хау, а сам Эдди уже опасается увольнения. А кого тогда назначить вместо него? Фанаты не слишком довольны, однако пока тренеру верят. Как и писали в прошлом анонсе, тренер так и не получил нужных игроков с трансферов, хотя чего уже говорить об этом. Вряд ли сыграют в 14 туре: Ашби, Ботман, Осула, Поуп, Триппьер и Висса. Хорошая новость – Крафт допущен до игры и Рамсдейла в рамке увидим. В остальном состав вряд ли поменяется, потому как зачем что-то менять после уверенной победы?

У «Тоттенхэма» тоже проблемы с травмированными, хотя лазарет давно уже знаком c такими ребятами, как: Драгусин, Кулусевски, Мэддисон. В их компании Биссума и Соланке и это уже перебор, учитывая тот факт, что «шпоры» еще и в ЛЧ желают не пропустить плей-офф. Томас Фрэнк пытается понять, почему в последнее время ничего не работает, но защитил вратаря Викарио, который допустил серьезную ошибку в прошлом туре. Последняя победа в АПЛ была 26 октября, потому самое время исправить ситуацию. Нужно только «разбудить» Коло Муани, Симмонса, Одоберта, Бентанкура, а в остально все еще не так и плохо.

В последних очных матчах «Ньюкасл» стабильно забирает очки у «Тоттенхэма», в официальных играх, да и в товарищеских тоже. В декабре 2023 года была последняя победа «Шпор», потому может первый месяц зимы снова станет для лондонцев успешным? По потерям паритет, 6 травмированных против 6, одинаковое количество пропущенных, Вольтемаде и Ришарлисон на 6 месте в списке бомбардиров. Сплошные шестерки, которые могут измениться, если не будет счет 0:0. Они ничего не значат, однако любителям статистики понравятся. Можно ставить ТБ2.5 за 1.66, да и ничья тоже вероятна, но не 0:0, а 1:1 или 2:2.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» — «Брентфорд»

Действующий лидер АПЛ принимает злых «пчел» на «Эмирейтс» в среду 21:30. Рассудит команды Томас Харрингтон, предпочитающий спокойствие и минимум разговоров.

«Арсенал» сыграл с «Челси» вничью и это идеальный результат для всего чемпионата, потому как интрига продолжается. «Канониры» продолжают лидировать, все еще обладая лучшей защитой и нападением: 25–7 по забитым–пропущенным. Микель Мерино обошелся без серьезной травмы вследствие подката Кайседо, а врачи уже дают положительные прогнозы на возвращение Троссарда и Хаверца – не рановато ли? В любом случае, пока есть на флангах Эзе и Сака, а в средине поля Райс, можно играть с кем угодно, как бы не пафосно это звучало. Ах да, Субименди тоже важен, как и Эдегор. Пока «Арсенал» очень нравится и должен еще прибавить.

«Брентфорд» в 13-м туре соорудил с «Бернли» игру, которая точно запомнится фанатам. Если вкратце, то первый тайм проспали, шли уже на 0:0, но судья Бэрротт поставил пенальти, которое реализовал Тьяго Игор. Через 4 минуты Флемминг тоже с одиннадцатиметрового счет сравнял, а тот же Игор не дал соперникам долго праздновать и спустя минуту вывел «Брентфорд» вперед. Дальше интереснее: бразилец получил травму на 91-й и опять через минуту «Пчелы» забили еще раз. Егор Ярмолюк вышел на 85-й минуте, но ни на какую оценку не наиграл, потому как на поле «зажигали» другие. Веселая концовка порадовала аналогично, как и 3 очка, которые явно нужны.

Не радует тот факт, что «Брентфорд» не может выиграть у «Арсенала» с 1938 года – товарищеские матчи в учет не брались. К слову, в период с 35 по 38 год, «Канониры» и вовсе ни разу не победили, ограничившись только ничьей 1:1. Так как «пчелы» в последнее время не вылетают, то встреч с «Арсеналом» в АПЛ, как минимум 2, но команда стабильно проигрывает и только весной 2025-го смогли сыграть вничью. БК уверены в победе «Канониров», однако ставить на кэф 1.36 желания нету. Лучше взять ТБ2.5 за 1.74 или «Обе забьют – Нет» за 1.66.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бернли» — «Кристал Пэлас»

Стадион «Терф Мур» принимает интересные команды в 21:30. Судить вроде бы будет Томас Кирк, но пока его участие в матче под вопросом.

«Бернли» продолжает рассыпаться и уже идут на серии четырех поражений. Весьма интересно отыграли с «Брентфордом», ведь все значимое состоялось в конце игры. Удачнее отыграли соперники, да и статистика за ними: «Бернли» лидировали только по угловым, желтым и ошибкам, которые привели к голу. Команда забила всего 15 голов, а пропустила 27: это второе место снизу наравне с «Вест Хэмом». Скотт Паркер не знает, что делать, а такой симпатичный состав пока лишь проваливается. Хорош Флемминг, прибавляет Энтони, да и Угочукву может лучше.

«Кристал Пэлас» лихорадит, правда это их стандартное состояние. Оливер Гласнер так и продолжает «страдать» своим любимым «держим мяч, обороняемся, а там уж как пойдет». И это частенько с формацией 3–4–3, которая ну вообще никак не намекает на защитный футбол. Тактика дело такое, но лучше этот пунктик пересмотреть и что-то поменять – раньше Матета с Эдуаром были на острие, сейчас Жану-Филиппу можно добавить в помощь Нкетиа или Уче со старта. Правда тренерам виднее, потому им и карты в руки.

Сарр и Риад уже должны вернуться в состав «Кристал Пэлас», чтобы помочь побеждать. Последние 4 личные игры завершились двумя ничьими и победами «Орлов». Вряд ли серия перейдет в пользу «Бернли», которым надо выкладываться, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице. «Бордовые» даже не забивали в последних двух матчах с «Кристал Пэлас», хотя им и так тяжеловато даются голевые атаки, за скромным исключением. Победу «Орлов» можно забрать с кэфом 1.78, а ТБ2.5 за 1.95.

«Брайтон» — «Астон Вилла»

«Брайтон» на «Амексе» в 21:30 примет «Астон Виллу». Эндрю Мэдли будет главным арбитром матча.

«Брайтон» снова играет достаточно красочно и за 13 туров успел забить 21 гол (1.62 в среднем): дома получается получше – 2 мяча, при xG 1.8. Фабиан Хюрцелер превысил все ожидания, ведь от него, как от главного тренера никто толком ничего и не ждал. В последних 4 играх «Чайки» не проигрывают и даже 0:0 счет был, что уже не характерно для команды, да и для АПЛ в целом. Весьма интересно: «Брайтон» больше атакует в первом тайме, но забивать привыкли в основном, во втором.

«Астон Вилла» пока в 5 последних матчах АПЛ выиграла четырежды и стала одной из тех, кто проиграл «Ливерпулю» не в форме. В Лиге Европы тоже есть победы, потому Унаи Эмери стоит отдать должное. Пока лишь нападение подводит: 16 голов для команды топ-10 не лучший результат – Уоткинс, Гессанд, Онана и Камара забили на всех 3 гола, как и Мален, но Дониелл тоже в последнее время не в лучшей форме. Защита тоже не оптимальная. Правда даже в таких кондициях «Вилланы» стабильно набирают очки и это главное.

Обе команды любят играть в атаке, хотя у «Брайтона» пока получается получше: 21 забитый против 16 у «Астон Виллы». «Вилланы» на 2 очка опережают «Чаек» и снова претендуют на топ-3, что позволяет играть в Лиге чемпионов. «Брайтону» тоже давно хочется там поиграть и учитывая нынешний формат, все вполне реально. Несмотря на победную серию, в 14-м туре фаворитов считается «Брайтон». Более интересно смотрится ТБ2.5 за 1.9, а также возможна ничья за 3.40.

«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»

Самая худшая команда АПЛ примет очередного соперника на «Молинью» в 21:30. Тим Робинсон готов судить и раздавать карточки, которых за последние 10 игр выдал аж 43.

«Вулверхэмптон» проваливает сезон и пока вопрос только в том, когда же «волки» впервые победят. Сейчас преследует серия из 7 поражений подряд: удавалось добывать выигрыши в EFL, но и там настигла неудача в лице «Челси» – лучшая игра «Вулвз» между прочим и почти камбэк после 0:3. Так против «аристократов» даже «Барселона» не играла, однако раз в году и пингвины летают. «Вулверхэмптон» за ту игру в Кубке забил 3 гола, а за 13 матчей в АПЛ всего 7. Последние 4 поединка для «волков» вообще прошли без голов и это тоскливо.

«Ноттингем Форест» тоже не в лучшей форме: после неплохой серии проиграли «Брайтону» и опустились вниз в турнирной таблице. «Лесники» обрадовались возвращению Гиббз-Уайта, ждут Мурильо и к общей группе вернется Александр Зинченко. Еще бы дождаться Криса Вуда, ведь в атаке «Ноттингем Форест» поражает, хотя и защиты никакой. С тем же «Брайтоном» ударили 19 раз, в створ попали всего 3 и xG составил 0.89.

Дома «Вулверхэмптон» пропустили 16 голов и 6 забили, а «Лесники» выиграли только 1 матч из 6 на выезде – фанатов ждет настоящее испытание: кто кого возьмет измором? «Волки» в последний раз в личных встречах с «Ноттингем Форест» побеждал аж в октябре 2022, после чего было 4 ничьих и уверенная победа «Лесников». Ставить на ничью? Коэффициент 3.33, на ТМ2.5 1.71, а «Обе забьют – Нет» – 1.9.

«Ливерпуль» — «Сандерленд»

Великий «Энфилд Роуд» принимает гостей в среду, в 22:15. Судить игру будет Стюарт Атвелл, обожающий порядок и минимум вызовов к экрану VAR.

«Ливерпуль» прервал свою провальную серию из трех поражений подряд с общим счетом 1:10. Такое фанатам вспоминать не хочется, а от первого места мерсисайдцев отделяет всего 9 очков. Статистика «красных» 20–20 – есть над чем работать. Наконец-то забил Александр Исак, который перед голом запорол немало отличных моментов. Арне Слот даже замену ему готовил, но дал поиграть еще, учитывая достижение. Осталось теперь Флориану Вирцу отличиться или отдать ассист, чтобы все было гармонично. Из интересного: «Реал» перехотел подписывать Конате из-за его неудачной игры и вернулся Алиссон.

«Сандерленд» в последний раз играл с «Ливерпулем» в начале 2017 года, а выигрывал еще позже: в марте 2012. Нестабильность «Черных котов» поражает, хотя в нынешнем сезоне играют достаточно неплохо. Могут даже не вылететь, если продолжат набирать очки, как за минувшие 13 туров. Болельщикам приятно видеть своих любимчиков на шестом месте, но вряд ли это надолго. Команда забила 17, пропустила 13, любит выигрывать в соперников посильнее. Против «Ливерпуля» не сыграют Алесе и Диарра, а остальные здоровы и готовы побороться.

Учитывая веселый прошлый матч «Сандерленда» и его камбек, стоит отметить характер «Черных котов». Играть они умеют, голевые моменты привыкли реализовывать, да и воспользоваться проблемами соперника тоже не против. «Ливерпуль» отыграл хорошо с «Вест Хэмом», правда с ПСВ был еще лучше, но проиграл 1:4. Как можно было ударить 27 раз по воротам и 10 в створ при xG 2.50, забив только 1? Спасибо стоит сказать Мамардашвили и защите, а вот Ковар сотворил 8 сэйвов, чего вряд ли следует ждать от Робина Руфса. Интересно выглядит ставка на ТБ3, ведь обе линии защиты очень часто ошибаются.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Лидс» — «Челси»

Стадион «Элланд Роуд» ждет мощную синюю машину в среду в 22:15, а Даррен Ингланд планирует провести игру с полным порядком и без ошибок.

«Лидс» почти сотворил сенсацию, чуть не совершив камбэк в игре с «Манчестер Сити» в 13-м туре, но не хватило лишь немного. Это уже 6 поражение в 7 матчах АПЛ, хотя общая статистика команды с «Челси» на стороне «Павлинов»: 40 побед против 39 и 152–147 по голам. Далеко ходить не надо – «Лидс» в этом сезоне стабильно пропускает и уже в Премьер Лиге статистика 13–25. Стах и Лонгстафф вряд ли выйдут на 14-й тур, а вот Борноа и Джастина можно ждать, ведь медики дали добро.

Энцо Мареска не может рассчитывать на дисквалифицированного Кайседо и травмированных Колвилла, Лавиа, Эссугу. Михаил Мудрик так до сих пор и ждет решение по своему бану – недавно прошел детектор лжи, подтвердивший его невиновность, а некоторые источники говорят о возвращении игрока уже в феврале 2026. Поживем–увидим, а желание клуба включить Мудрика в заявку говорит о многом. Пока без него, но это не проблема, при шикарном выборе футболистов. «Аристократы» желают побороться за чемпионство АПЛ, хорошо играют в Лиге чемпионов и пока выглядят отлично.

«Челси» забили почти в два раза больше «Лидса» и пропустили меньше: 24–12 против 13–25. Разница по голам зато одинаковая. «Синие» пока идут на третьем месте с 24 очками, а «Павлины» на 18-м и набрали только 11. Последний раз команды встречались в Кубке, в прошлом году и верх тогда одержали «Аристократы». К слову, именно тогда еще Мудрик играл и даже гол забил. В 14-м туре без Михаила, но «Челси» надеются взять 3 очка, причем без особых проблем. На победу «Синих» 1.78 и это достаточно неплохо, как и ТБ2.5 за 1.80.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Завершает 14-й тур игра на «Олд Траффорд» в 22:00. Судить будет бригада Эндрю Китчена, который не любит демонстрировать карточки, но видимо несколько раз все-таки придется.

«Манчестер Юнайтед» с изгоя превращается в красивого лебедя и как бы не сглазить это удивительное зрелище. Рубена Аморима критиковали, ждали от него результата и пока понемногу все появляется. Явно не уровень МЮ, но уже неплохо. В игре с «Кристал Пэлас» произошло сразу несколько удивительных эпизодов: наконец-то забили Зиркзее и Маунт, Бруну Фернандеш отдал 2 ассиста, а защита почти не ошибалась, за исключением Йоро. По-прежнему отсутствуют: Шешко, Магуайр, Кунья. «Манчестер Юнайтед» забил 21 и пропустил 20.

«Вест Хэм» по статистике гораздо хуже: 15–27. Команда стабильно пропускает в каждом матче и только «Ноттингем Форест» в начале сезона не смог обидеть «Молотобойцев». После того прошло 10 матчей и если не считать игру с «Эвертоном», в 9 из них пропускали не меньше 2 голов. Кто виноват в таких результатах? Да каждый понемногу, выделять защитников или Ареоля с Хермансеном не стоит. В очередной скандал попал Лукас Пакета, получивший в 13-м туре 2 желтые за одну минуту. Стоит напомнить, что бразилец ранее был замечен в скандале со ставками – еще разок на ТБ по желтым зарядил? Как-то не слишком верится, ведь на ТБ2 был очень невысокий коэффициент, не стоящий внимания.

На 14-й тур ТБ3.5 по ЖК идет с коэффициентом 1.85, а явным фаворитом считается «Манчестер Юнайтед» – победа «красных дьяволов» оценена в 1.44. ТБ3.5 дают за 2.25, но не очень верится в зрелищную игру, а больше подходит счет 2:0 или 2:1 в пользу манкунианцев.

Таблица АПЛ 2025/26