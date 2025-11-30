Защитник Руха: «Еще в первом тайме могли забить два гола Александрии»

Игрок «Руха» Юрий Копина эксклюзивно для Sport.ua о поединке 14 тура УПЛ с «Александрией», в котором его команда одержала победу - 1:0.

«Мы очень серьезно готовились к этому противостоянию, скрупулезно изучали сильные и слабые стороны «горожан». Вот почему им было трудно нас чем-то удивить. Мы сумели усложнить хозяевам контроль мяча, были активными в средней зоне, заставляли их действовать с оглядкой на тыл.

По моему мнению, еще в первом тайме «Рух» мог спокойно забить больше двух мячей и снять с повестки дня вопрос о победителе. Однако промахивались с выгодных позиций и интрига не исчезала.

Гости продолжали диктовать условия и после перерыва, но и в дальнейшем растрачивали голевые моменты. Возможно, сказывалось тяжелое поле, однако если мы хотим улучшить свое положение, то нужно срочно исправлять прицел. Хотя радует, что постепенно наши действия становятся более содержательными, более сбалансированными, и сейчас главное не останавливаться».

Добавим, что победа в Александрии помогла «Руху» набрать 13 очков и переместиться на 13 место в чемпионате.

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федик поделился эмоциями после победы своей команды над «Александрией».