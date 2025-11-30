Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Премьер-лига
Александрия
30.11.2025 13:00 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 10:33 |
Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Смотрите 30 ноября в 13:00 матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги


Колаж sport.ua

30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 30 ноября: у «Александрии» 10 очков и она занимает 14-е место, а «Рух» идет на 15-й позиции также с 10 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

«Александрия» имеет три подряд домашние поражения, а «Рух» не забивает на выезде в четырех матчах подряд во всех турнирах.



Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

смотреть онлайн Рух Львов Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Рух
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
