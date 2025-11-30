30 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Александрия» примет «Рух» в Александрии на стадионе «Ника».

Турнирное положение команд на утро 30 ноября: у «Александрии» 10 очков и она занимает 14-е место, а «Рух» идет на 15-й позиции также с 10 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Олег Когут из Тернополя.

«Александрия» имеет три подряд домашние поражения, а «Рух» не забивает на выезде в четырех матчах подряд во всех турнирах.

Александрия – Рух. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

