Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф Украины
Кристина Шацких поделилась публикацией Министерства иностранных дел Украины
Кристина Шацких, дочь экс-форварда «Динамо» Максима Шацких, опубликовала в Instagram сторис с постом Министерства иностранных дел Украины о ночной ракетно-дроновой атаке рф.
В посте говорится, что в результате удара по Киеву погибли как минимум 2 человека, 29 получили ранения. На сторис – фото с места трагедии и надпись «Киев под атакой».
Шацких не стала добавлять комментариев, но сам репост подчеркивает, что война затрагивает всех – в том числе представителей футбольного мира и их семьи.
Максим Шацких – один из лучших бомбардиров в истории украинского футбола, а его дочь регулярно привлекает внимание к событиям в Украине.
