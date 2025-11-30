Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 ноября 2025, 03:20
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф Украины

Кристина Шацких поделилась публикацией Министерства иностранных дел Украины

Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф Украины
Кристина Шацких, дочь экс-форварда «Динамо» Максима Шацких, опубликовала в Instagram сторис с постом Министерства иностранных дел Украины о ночной ракетно-дроновой атаке рф.

В посте говорится, что в результате удара по Киеву погибли как минимум 2 человека, 29 получили ранения. На сторис – фото с места трагедии и надпись «Киев под атакой».

Шацких не стала добавлять комментариев, но сам репост подчеркивает, что война затрагивает всех – в том числе представителей футбольного мира и их семьи.

Максим Шацких – один из лучших бомбардиров в истории украинского футбола, а его дочь регулярно привлекает внимание к событиям в Украине.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
Максим Лапченко Источник: Instagram
