Мистическое совпадение в Спортинге: новые Куарежма и Роналду на подходе

Лиссабонский «Спортинг» снова удивил футбольный мир. В академии клуба выступают два юных игрока с громкими именами – Рикарду Куарежма Джуниора (12 лет) и Криштиану Роналду (13 лет).

Причем Куарежма Джуниор – это действительно сын Рикарду Куарежмы, а вот мальчик по имени Криштиану Роналду не имеет никакой связи с легендарным форвардом. Он просто носит то же имя и играет в том же клубе, где начинал путь настоящий CR7.

Фанаты называют это «футбольным дежавю», ведь в 2002 году за «Спортинг» также блистали Роналду и Куарежма, а теперь клуб снова имеет дуэт с теми же фамилиями и похожими позициями на поле.

В соцсетях шутят, что «футбол пишет продолжение сам», а в «Спортинге» может рождаться новая большая история. И если имя Роналду снова прогремит – удивляться уже точно никто не станет.