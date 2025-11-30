Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мистическое совпадение в Спортинге: новые Куарежма и Роналду на подходе
30 ноября 2025, 00:20
Мистическое совпадение в Спортинге: новые Куарежма и Роналду на подходе

Рикарду Куарежма Джуниор и Криштиану Роналду хотят написать свою историю

Мистическое совпадение в Спортинге: новые Куарежма и Роналду на подходе
Instagram. Рикарду Куарежма Джуниор и Криштиану Роналду

Лиссабонский «Спортинг» снова удивил футбольный мир. В академии клуба выступают два юных игрока с громкими именами – Рикарду Куарежма Джуниора (12 лет) и Криштиану Роналду (13 лет).

Причем Куарежма Джуниор – это действительно сын Рикарду Куарежмы, а вот мальчик по имени Криштиану Роналду не имеет никакой связи с легендарным форвардом. Он просто носит то же имя и играет в том же клубе, где начинал путь настоящий CR7.

Фанаты называют это «футбольным дежавю», ведь в 2002 году за «Спортинг» также блистали Роналду и Куарежма, а теперь клуб снова имеет дуэт с теми же фамилиями и похожими позициями на поле.

В соцсетях шутят, что «футбол пишет продолжение сам», а в «Спортинге» может рождаться новая большая история. И если имя Роналду снова прогремит – удивляться уже точно никто не станет.

lifestyle Рикарду Куарежма Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон
Источник: Instagram
