Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 13-го тура УПЛ состоится 24 ноября в 18:00 по киевскому времени
В понедельник, 24 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Заря» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Калонов из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
