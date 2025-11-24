Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
24.11.2025 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 12:19 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:20
19
0

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 13-го тура УПЛ состоится 24 ноября в 18:00 по киевскому времени

24 ноября 2025, 12:19 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:20
19
0
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 24 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Заря» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Калонов из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Заря – Александрия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.87 для Зари и 4.30 для Александрии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
РУНИЧ: «В матче с Кудровкой нас наконец-то прорвало»
Пенуэл – Колос-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 24 ноября 2025, 03:55 3
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить

Ярослава ждет ОИ-2028

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24 ноября 2025, 06:02 0
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд

У него есть долг по алиментам

Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Футбол | 24.11.2025, 11:43
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 24.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 15
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 187
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем