Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика намерена подписать троих футболистов. Что ждет Судакова?
Португалия
20 ноября 2025, 23:22
Бенфика намерена подписать троих футболистов. Что ждет Судакова?

Лиссабонский клуб планирует оформить трансферы форварда, вингера и левого защитника

Бенфика намерена подписать троих футболистов. Что ждет Судакова?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

Португальская «Бенфика» определилась с приоритетами во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание A Bola.

Лиссабонский клуб намерен усилить линию атаки и подписать вингера вместо бельгийца Доди Лукебакио, который сломал лодыжку и перенес операцию. По предварительным данным, 28-летний футболист пропустит, как минимум, три месяца.

Вторым приоритетом является трансфер центрального нападающего, который составит конкуренцию в центре атаки хорвату Франьо Ивановичу и греку Вангелису Павлидису.

«Бенфика» рассматривает усиление левого фланга защиты, чтобы найти игрока, который сможет подменять шведского футболиста Самуэля Даля в менее важных матчах.

По информации источника, никаких изменений не ожидается в линии полузащиты, так как главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо полностью доволен выступлениями украинца Георгия Судакова и норвежца Фредрика Аурснеса, которые являются игроками стартового состава.

Николай Тытюк Источник: A Bola
