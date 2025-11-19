Самый титулованный клуб Бельгии готов подписать украинского форварда

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может покинуть Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило турецкое издание Gunebakis.

Украинский футболист недоволен своим положением в нынешней команде, поэтому готов рассмотреть все варианты и перейти в клуб, где сможет регулярно играть в стартовом составе.

По информации источника, в услугах Сикана заинтересован «Андерлехт», который является самым титулованным клубом в Бельгии. Коллектив из Брюсселя продолжает бороться за чемпионство, занимая третье место после 14 туров, поэтому ищет усиление в линию атаки.

Сообщается, что Сикан проведет встречу с главным тренером Фатихом Текке, в ходе которой и обсудит все возможные варианты своего будущего. Ожидается, что наставник «бордоо-синих» не будет препятствовать трансферу форварда из Украины.

Даниил перебрался в чемпионат Турции зимой 2025 года из донецкого «Шахтера», однако не сумел завоевать место в стартовом составе. В нынешнем сезоне украинец провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.