Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый титулованный клуб Бельгии готов подписать украинского форварда
Турция
19 ноября 2025, 18:29 |
1380
1

Самый титулованный клуб Бельгии готов подписать украинского форварда

 «Андерлехт» заинтересован в услугах Даниила Сикана, который играет за «Трабзонспор»

19 ноября 2025, 18:29 |
1380
1 Comments
Самый титулованный клуб Бельгии готов подписать украинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может покинуть Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило турецкое издание Gunebakis.

Украинский футболист недоволен своим положением в нынешней команде, поэтому готов рассмотреть все варианты и перейти в клуб, где сможет регулярно играть в стартовом составе.

По информации источника, в услугах Сикана заинтересован «Андерлехт», который является самым титулованным клубом в Бельгии. Коллектив из Брюсселя продолжает бороться за чемпионство, занимая третье место после 14 туров, поэтому ищет усиление в линию атаки.

Сообщается, что Сикан проведет встречу с главным тренером Фатихом Текке, в ходе которой и обсудит все возможные варианты своего будущего. Ожидается, что наставник «бордоо-синих» не будет препятствовать трансферу форварда из Украины.

Даниил перебрался в чемпионат Турции зимой 2025 года из донецкого «Шахтера», однако не сумел завоевать место в стартовом составе. В нынешнем сезоне украинец провел девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Трабзонспор нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа
Сенсационный трансфер. Тоттенхэм может подписать звезду мадридского Реала
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Даниил Сикан трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 19 ноября 2025, 06:05 5
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль

Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18 ноября 2025, 21:19 33
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте

Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...

В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Футбол | 19.11.2025, 07:15
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины
Футбол | 19.11.2025, 17:44
Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины
Жирону волнует ситуация Цыганкова и Ваната в сборной Украины
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
Футбол | 19.11.2025, 16:45
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
За Сіканом прямо черга з охочих стоїть, за словами турецьких ЗМІ
Ответить
+1
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
18.11.2025, 07:02 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49 1
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем