ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил своей новой публикацией
Анатолий Трубин в очередной раз признался в любви своей жене
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился трогательным постом в Instagram, посвященным своей возлюбленной –Марине Галаган.
«Всё, что я делаю – для тебя. Сегодня. Завтра. Всегда», – написал Трубин, опубликовав серию совместных снимков, отражающих историю их любви – от романтических путешествий и праздников до свадебных кадров.
На фото пара выглядит счастливой и влюбленной: прогулки у моря, праздничные вечера, нежные объятия и момент свадьбы, где Марина в роскошном платье, а Анатолий – в классическом смокинге.
Подписчики засыпали пост футболиста десятками комментариев с поздравлениями и пожеланиями счастья молодой паре.
