10 ноября 2025, 00:01 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:02
ФОТО. Футболист сборной Украины впечатлил своей новой публикацией

Анатолий Трубин в очередной раз признался в любви своей жене

Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился трогательным постом в Instagram, посвященным своей возлюбленной –Марине Галаган.

«Всё, что я делаю – для тебя. Сегодня. Завтра. Всегда», – написал Трубин, опубликовав серию совместных снимков, отражающих историю их любви – от романтических путешествий и праздников до свадебных кадров.

На фото пара выглядит счастливой и влюбленной: прогулки у моря, праздничные вечера, нежные объятия и момент свадьбы, где Марина в роскошном платье, а Анатолий – в классическом смокинге.

Подписчики засыпали пост футболиста десятками комментариев с поздравлениями и пожеланиями счастья молодой паре.

Максим Лапченко
