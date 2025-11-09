Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, какую травму получил Ярмоленко. Когда вернется лидер Динамо?
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 22:02 |
556
0

Известно, какую травму получил Ярмоленко. Когда вернется лидер Динамо?

Андрей Николаевич получил травму икроножной мышцы

Известно, какую травму получил Ярмоленко. Когда вернется лидер Динамо?
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил травму в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

По информации журналиста «УПЛ ТВ» Эллы Иванюкович, повреждение оказалось несерьезным. Футболист после замены переоделся и остался возле поля, наблюдая за игрой команды из туннеля. В клубе уверяют, что игрок решил подстраховаться и попросил замену, чтобы не ухудшить состояние ноги.

По предварительной информации, на восстановление Ярмоленко понадобится совсем немного времени. Ожидается, что пауза на матчи сборных поможет ему полностью восстановиться и вернуться к тренировкам и составу киевлян уже в ближайшее время.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.

По теме:
Шахтер в 10-й раз в истории чемпионатов Украины забил 7+ голов
Тренер Александрии нашел причины провала в матче с Полесьем
Полузащитник ЛНЗ назвал слабые места Динамо после громкой победы в Киеве
Динамо Киев травма Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
