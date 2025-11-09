Известно, какую травму получил Ярмоленко. Когда вернется лидер Динамо?

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил травму в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

По информации журналиста «УПЛ ТВ» Эллы Иванюкович, повреждение оказалось несерьезным. Футболист после замены переоделся и остался возле поля, наблюдая за игрой команды из туннеля. В клубе уверяют, что игрок решил подстраховаться и попросил замену, чтобы не ухудшить состояние ноги.

По предварительной информации, на восстановление Ярмоленко понадобится совсем немного времени. Ожидается, что пауза на матчи сборных поможет ему полностью восстановиться и вернуться к тренировкам и составу киевлян уже в ближайшее время.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.