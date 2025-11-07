Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпицентр – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 14:31 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:39
Эпицентр – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Матч 12-го тура УПЛ начнется в 15:30

Эпицентр – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Колаж sport.ua

7 ноября в 15:30 начнется матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Эпицентр в Тернополе примет киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича».

Перед началом матча тренеры команд объявили стартовые составы на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Стали известны стартовые составы на матч Эпицентр – Оболонь:

Эпицентр: Билик – Кох, Григоращук, Кирюханцев, Климец, Запорожец, Миронюк, Себерио, Сидун, Сифуэнтес, Супряга.

Оболонь: Федоровский – Прокопенко, Дубко, Курко, Семенов, Ильин, Грисьо, Черненко, Слободян, Суханов, Устименко.

