Эпицентр – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Матч 12-го тура УПЛ начнется в 15:30
7 ноября в 15:30 начнется матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Эпицентр в Тернополе примет киевскую Оболонь на «Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича».
Перед началом матча тренеры команд объявили стартовые составы на игру.
Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.
Стали известны стартовые составы на матч Эпицентр – Оболонь:
Эпицентр: Билик – Кох, Григоращук, Кирюханцев, Климец, Запорожец, Миронюк, Себерио, Сидун, Сифуэнтес, Супряга.
Оболонь: Федоровский – Прокопенко, Дубко, Курко, Семенов, Ильин, Грисьо, Черненко, Слободян, Суханов, Устименко.
