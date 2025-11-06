Английский гранд готовит трансфер Винисиуса. Вышли на связь с бразильцем
«Манчестер Сити» вышел на связь с вингером
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, английский гранд связался с 25-летним футболистом и попросил его не подписывать новое соглашение с испанским грандом. Действующий контракт между бразильцем и «сливочными» рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провели 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с будущим Куртуа, Лунина и Франа Гонсалеса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану – о турнире чемпионата мира
Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА