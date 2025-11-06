Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Английский гранд готовит трансфер Винисиуса. Вышли на связь с бразильцем
Англия
06 ноября 2025, 20:15 |
1447
1

«Манчестер Сити» вышел на связь с вингером

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд связался с 25-летним футболистом и попросил его не подписывать новое соглашение с испанским грандом. Действующий контракт между бразильцем и «сливочными» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провели 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с будущим Куртуа, Лунина и Франа Гонсалеса.

По теме:
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности
Флориан Вирц и Килиан Мбаппе возглавляют интересный рейтинг ЛЧ
Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
ivankondrat96
Не беріть його. Хай у юнайтед переходить)
