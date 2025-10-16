Трабзонспор сообщил о возвращении футболиста сборной Украины

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура чемпионата Турции, в котором сыграют «Ризеспор» и «Трабзонспор», который занимает второе место в чемпионате.

Подопечные Фатиха Текке провели тренировку 16 октября, в ходе которой получили солидное усиление – в команду вернулся вингер сборной Украины Александр Зубков.

29-летний футболист пропустил несколько занятий из-за дискомфорта в спине и мог не сыграть в ближайшем поединке, однако медицинский штаб «бордово-синих» сделал все возможное, чтобы один из лидеров команды вернулся в строй.

«Первая половина тренировки, проведённой на базе имени Мехмета Али Йылмаза под руководством тренера Текке, состояла из разминки. Занятие продолжилось игрой пять на пять и завершилась тактическими упражнениями.

Александр Зубков тренировался после восстановления после травмы. Украинская звезда вернулась в команду», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи. Контракт Зубкова истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 8 миллионов евро.