Игрок Реала впервые за полгода приступит к тренировкам

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди в ближайшее время вернутся к тренировкам. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 30-летний футболист в ближайшее время вернется к тренировочному процессу. Последние полгода француз восстанавливался от повреждения бедра. Последний свой матч он провел в апреле в матче Кубка Испании с «Барселоной».

Ферлан Менди перебрался в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за 47 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с ролью Лунина после ухода Куртуа.