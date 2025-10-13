Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Реала впервые за полгода приступит к тренировкам
Испания
13 октября 2025, 22:34 | Обновлено 13 октября 2025, 22:48
Игрок Реала впервые за полгода приступит к тренировкам

Ферлан Менди приближается к возвращению на поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди в ближайшее время вернутся к тренировкам. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 30-летний футболист в ближайшее время вернется к тренировочному процессу. Последние полгода француз восстанавливался от повреждения бедра. Последний свой матч он провел в апреле в матче Кубка Испании с «Барселоной».

Ферлан Менди перебрался в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за 47 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с ролью Лунина после ухода Куртуа.

Ферлан Менди Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
