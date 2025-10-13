Игрок Реала впервые за полгода приступит к тренировкам
Ферлан Менди приближается к возвращению на поле
Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди в ближайшее время вернутся к тренировкам. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 30-летний футболист в ближайшее время вернется к тренировочному процессу. Последние полгода француз восстанавливался от повреждения бедра. Последний свой матч он провел в апреле в матче Кубка Испании с «Барселоной».
Ферлан Менди перебрался в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за 47 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с ролью Лунина после ухода Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершился первый тайм, 1:1
Последний матч игрового дня Первой лиги