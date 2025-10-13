ФОТО. Официальная программка к матчу между Украиной и Азербайджаном
Игра состоится вечером 13 октября в польском городе Краков
Украинская ассоциация футбола опубликовала программу к матчу Украина – Азербайджан
13 октября в 21:45 сборная Украины сыграет матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.
Игра пройдет в Кракове на стадионе клуба Краковия.
В предыдущем поединке сине-желтые на выезде одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).
У подопечных Сергея Реброва – 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. Лидирует Франция (9 из 9).
Исландия набрала 3 пункта, Азербайджан имеет 1 зачетный балл.
Официальная программка к матчу Украина – Азербайджан: скачать pdf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 13 октября и начнется в 21:45 по Киеву
Бывший футболист «Динамо» оценил игру сборной Украины в отборе на ЧМ-2026