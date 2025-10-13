ФОТО. Официальная программка к матчу между Украиной и Азербайджаном

Украинская ассоциация футбола опубликовала программу к матчу Украина – Азербайджан

13 октября в 21:45 сборная Украины сыграет матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

Игра пройдет в Кракове на стадионе клуба Краковия.

В предыдущем поединке сине-желтые на выезде одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

У подопечных Сергея Реброва – 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. Лидирует Франция (9 из 9).

Исландия набрала 3 пункта, Азербайджан имеет 1 зачетный балл.

Официальная программка к матчу Украина – Азербайджан: скачать pdf