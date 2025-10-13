Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Официальная программка к матчу между Украиной и Азербайджаном
Чемпионат мира
13 октября 2025, 21:12 | Обновлено 13 октября 2025, 21:16
266
0

Игра состоится вечером 13 октября в польском городе Краков

ФОТО. Официальная программка к матчу между Украиной и Азербайджаном
УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовала программу к матчу Украина – Азербайджан

13 октября в 21:45 сборная Украины сыграет матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

Игра пройдет в Кракове на стадионе клуба Краковия.

В предыдущем поединке сине-желтые на выезде одержали яркую победу над командой Исландии (5:3).

У подопечных Сергея Реброва – 4 очка после 3 матчей и занимают второе место. Лидирует Франция (9 из 9).

Исландия набрала 3 пункта, Азербайджан имеет 1 зачетный балл.

Официальная программка к матчу Украина – Азербайджан: скачать pdf

