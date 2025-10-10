Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Новички уже сияют. В АПЛ выбрали гол и сейв месяца
Англия
10 октября 2025, 16:48 |
87
0

Признание получили Мартин Субименди и Джанлуиджи Доннарумма

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига определила лучший гол и сейв сентября 2025 года.

Награду за лучший забитый мяч получил испанский полузащитник лондонского Арсенала Мартин Субименди. Ее ему принес шикарный гол, забитый ударом с лету из-за пределов штрафной площадки в ворота Ноттингем Форест.

Лучший сейв месяца совершил итальянский вратарь Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма в матче против Манчестер Юнайтед.

Интересно, что оба игрока присоединились к своим клубам только летом этого года. Да и в целом, в АПЛ до этого они не выступали.

Ранее был определен лучший тренер сентября в АПЛ.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
