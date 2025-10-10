ВИДЕО. Новички уже сияют. В АПЛ выбрали гол и сейв месяца
Признание получили Мартин Субименди и Джанлуиджи Доннарумма
Английская Премьер-лига определила лучший гол и сейв сентября 2025 года.
Награду за лучший забитый мяч получил испанский полузащитник лондонского Арсенала Мартин Субименди. Ее ему принес шикарный гол, забитый ударом с лету из-за пределов штрафной площадки в ворота Ноттингем Форест.
Лучший сейв месяца совершил итальянский вратарь Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма в матче против Манчестер Юнайтед.
Интересно, что оба игрока присоединились к своим клубам только летом этого года. Да и в целом, в АПЛ до этого они не выступали.
Ранее был определен лучший тренер сентября в АПЛ.
What a way to score your first Premier League goal! 😮@Arsenal's Martin Zubimendi wins Guinness Goal of the Month with his volley against Nottingham Forest 💫 pic.twitter.com/NthelIkSB7— Premier League (@premierleague) October 10, 2025
What a stop to make on your debut, in a Manchester derby! 😮💨@ManCity's Gianluigi Donnarumma wins Coca-Cola Save of the Month 🙌 pic.twitter.com/NLyuztmyeu— Premier League (@premierleague) October 10, 2025
