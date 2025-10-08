Полузащитник сборной Украины U-20: «Мы достойно сыграли с Испанией»

Полузащитник юниорской сборной Украины (U-20) Богдан Будко поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых» в матче против представителей Испании (0:1) на ЧМ-2025.

«Эмоции после матча не очень положительные, мы ведь проиграли. Впрочем, команда на этом чемпионате показала себя очень хорошо. Мы достойно сыграли с Испанией, сражались до последней минуты. Где-то не повезло, но у нас все еще впереди.

На этот раз мы больше играли без мяча, и это гораздо труднее, потому что нужно постоянно двигаться, действовать в отборе. Поэтому когда мяч попадает к тебе, ты уже немного устал. Для результата, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм, думаю, нам не хватило концовки. Надо было больше грузить в штрафную, больше бить по воротам с дальней дистанции.

От самого турнира и Чили эмоции только положительные. Соперники были очень сильны, и каждая игра была для нас как последняя. Мы сражались до конца. Конечно, хотели дойти до финала и даже победить, но как случилось. Могу только поблагодарить партнеров, тренеров, физиотерапевтов и администраторов — всех, кто причастен. Отлично все было организовано», – сказал Богдан.

