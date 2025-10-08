Не Холанд. Барселона нашла идеального форварда за 100 миллионов евро
Саму Агехова может стать наследником Роберта Левандовски
Каталонская «Барселона» интересуется испанским нападающим португальского «Порту» Саму Агехова, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 21-летнем футболисте идеального преемника для польского форварда Роберта Левандовски.
Отмечается, что в контракте игрока с «драконами» прописана клаусула в размере 100 миллионов евро, однако каталонцы ожидают, что им удастся договориться о трансфере за 60 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Саму Агехова провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Эрлингом Холандом.
