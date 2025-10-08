Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не Холанд. Барселона нашла идеального форварда за 100 миллионов евро
Испания
08 октября 2025, 16:15 | Обновлено 08 октября 2025, 16:16
Не Холанд. Барселона нашла идеального форварда за 100 миллионов евро

Саму Агехова может стать наследником Роберта Левандовски

Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Агехова

Каталонская «Барселона» интересуется испанским нападающим португальского «Порту» Саму Агехова, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 21-летнем футболисте идеального преемника для польского форварда Роберта Левандовски.

Отмечается, что в контракте игрока с «драконами» прописана клаусула в размере 100 миллионов евро, однако каталонцы ожидают, что им удастся договориться о трансфере за 60 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Саму Агехова провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Эрлингом Холандом.

