Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Бывший игрок Динамо не знает, где правда
Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал конфликт вингера «бело-синих» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.
– Артем Владимирович, что вы думаете о Ярмоленко? Можно ли так просто взять и покинуть расположение команды?
– Добрый день, а я откуда знаю, где там правда и во что верить?
Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.
