Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко

Бывший игрок Динамо не знает, где правда

Артем Милевский

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал конфликт вингера «бело-синих» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.

– Артем Владимирович, что вы думаете о Ярмоленко? Можно ли так просто взять и покинуть расположение команды?

– Добрый день, а я откуда знаю, где там правда и во что верить?

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
