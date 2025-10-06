Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал конфликт вингера «бело-синих» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.

– Артем Владимирович, что вы думаете о Ярмоленко? Можно ли так просто взять и покинуть расположение команды?

– Добрый день, а я откуда знаю, где там правда и во что верить?

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.