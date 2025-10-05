Конте пожаловался на состав Наполи после победы над Дженоа

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал результат встречи 6-го тура Серии А с «Дженоа». Неаполитанский клуб победил на своем поле со счетом 2:1.

«Мы идем по совершенно незнакомому пути. Как я уже говорил, этот год, на мой взгляд, будет для нас самым сложным. Почему? Потому что, учитывая, что нам предстоит играть в Лиге чемпионов, а в прошлом году мы не играли ни в одном матче, даже в кубковом, у нас нет состава, который был бы абсолютно готов к выполнению всех этих задач. По сравнению, повторяю, с другими командами, которые уже прекрасно структурированы, имеют отлаженные механизмы и постоянно совершенствуются в течение долгих лет, мы оказываемся в совершенно новой для нас ситуации, с группой игроков, которым требуется время на адаптацию», – пожаловался итальянский специалист TuttoNapoli.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, команда имеет в активе 15 очков. «Дженоа» с двумя очками почти закрывает турнирную таблицу – у команды 19-е место.

1 октября игроки «Наполи» победили «Спортинг» в лигочемпионском матче (2:1). Следующий матч команда Конте в главном европейском клубном турнире проведет 21 октября в гостях против ПСВ.