ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 октября 2025, 17:41 | Обновлено 05 октября 2025, 17:43
Алексис Санчес вывел «Севилью» вперед в матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

5 октября в 17:15 стартовал поединок восьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».

Команды встретились на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.

Уже в начале игры, на 13-й минуте, хозяева шокировали каталонцев – «Севилья» заработала право на пенальти, которое реализовал 36-летний Алексис Санчес.

Знаменитый чилиец ранее выступал за «Барселону», которой отдал три года своей карьеры. За каталонский клуб Алексис отыграл 141 матч и выиграл пять трофеев.

Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Барселона Алексис Санчес видео голов и обзор пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
