5 октября в 17:15 стартовал поединок восьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».

Команды встретились на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.

Уже в начале игры, на 13-й минуте, хозяева шокировали каталонцев – «Севилья» заработала право на пенальти, которое реализовал 36-летний Алексис Санчес.

Знаменитый чилиец ранее выступал за «Барселону», которой отдал три года своей карьеры. За каталонский клуб Алексис отыграл 141 матч и выиграл пять трофеев.

ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет