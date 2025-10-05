ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет
Алексис Санчес вывел «Севилью» вперед в матче Ла Лиги
5 октября в 17:15 стартовал поединок восьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Севилья» и «Барселона».
Команды встретились на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.
Уже в начале игры, на 13-й минуте, хозяева шокировали каталонцев – «Севилья» заработала право на пенальти, которое реализовал 36-летний Алексис Санчес.
Знаменитый чилиец ранее выступал за «Барселону», которой отдал три года своей карьеры. За каталонский клуб Алексис отыграл 141 матч и выиграл пять трофеев.
ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 3 по 5 октября в чемпионате Испании состоятся поединки восьмого тура
Поединок восьмого тура чемпионата Украины состоится 5 октября и начнется в 15:30