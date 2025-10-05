ФОТО. Футболист, продававший еду на улицах, теперь сыграет с Месси

Еще два года назад, в 2023-м, Лаутаро Риверо продавал еду на улицах Аргентины, чтобы помочь своей семье.

Тогда он выступал лишь за академию «Ривер Плейт» и мечтал о большом футболе.

Вчера 21-летний полузащитник совершил невероятный рывок в карьере – получил свой первый вызов в национальную сборную Аргентины и теперь будет тренироваться с Лионелем Месси.

Риверо лишь в начале этого сезона стал игроком основного состава «Ривера» и уже успел привлечь внимание главного тренера сборной.

Его история – пример того, как труд и вера в себя способны воплотить самые смелые мечты.