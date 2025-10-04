Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эпичный автогол. Кампуш забил в свои ворота в игре с Карпатами
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 16:07 |
290
0

ВИДЕО. Эпичный автогол. Кампуш забил в свои ворота в игре с Карпатами

Защитник «Александрии» пяткой срезал мяч

04 октября 2025, 16:07 |
290
0
ВИДЕО. Эпичный автогол. Кампуш забил в свои ворота в игре с Карпатами
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Португальский центральный защитник «Александрии» Мигель Кампуш отличился эффектным автоловом в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат».

Поединок проходит на стадионе КСК Ника в Александрии. Главным судьей матча является Денис Шурман из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте футболист «львов» выполнил подачу в штрафную площадь «горожан», после чего пяткой Мигель Кампуш эффектно срезал мяч в собственные ворота.

ВИДЕО. Эпичный автогол. Кампуш забил в собственные ворота в игре с Карпатами

По теме:
Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам
Оболонь и Верес не смогли начать матч Премьер-лиги в назначенное время
Оболонь – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мигел Кампуш чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты видео голов и обзор автогол
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Война | 04 октября 2025, 09:00 4
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море

Юрий Баланчук посмертно получил Звезду Героя Украины

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04 октября 2025, 07:05 4
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале

Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.10.2025, 16:11
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03.10.2025, 19:42
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 119
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем