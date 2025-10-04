ВИДЕО. Эпичный автогол. Кампуш забил в свои ворота в игре с Карпатами

Португальский центральный защитник «Александрии» Мигель Кампуш отличился эффектным автоловом в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат».

Поединок проходит на стадионе КСК Ника в Александрии. Главным судьей матча является Денис Шурман из Киевской области.

На 71-й минуте футболист «львов» выполнил подачу в штрафную площадь «горожан», после чего пяткой Мигель Кампуш эффектно срезал мяч в собственные ворота.

ВИДЕО. Эпичный автогол. Кампуш забил в собственные ворота в игре с Карпатами