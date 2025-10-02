МЮ пока доверяет Амориму. Но клуб уже нашел ему замену

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед все еще доверяет тренеру Рубену Амориму, несмотря на неудачный старт сезона АПЛ и 14-е место с 7 очками после шести встреч.

Однако на тот случай, если ситуация не исправится, МЮ уже нашел замену – наставника Кристал Пэлас Оливера Гласнера.

Специалист не только привел скромную команду к победе в Кубке Англии, но и имеет контракт только до лета 2026 года, что существенно облегчит приглашение тренера.

Кристал Пэлас уже предложил Гласнеру новый договор, однако австриец пока его не подписывает, понимая, что у клуба ограниченные возможности и приходится постоянно продавать лучших игроков.