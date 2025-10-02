Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера: «Лига конференций – не турнир для них»
Лига конференций
02 октября 2025, 09:58 |
Игорь Леонов, эксклюзивно для Sport.ua, дал прогноз на матч «горняков» против «Абердина»

ФК Шахтер Донецк.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игорь Леонов, эксклюзивно для Sport.ua, дал прогноз на матч «горняков» против «Абердина» в первом туре Лиги конференций.

– Игорь Иванович, какие ожидания у вас перед стартовым поединком «Шахтера» в группе Лиги конференций?

– Если честно, то хотелось ожиданий от Лиги чемпионов или хотя бы от Лиги Европы. Лига конференций? Не знаю, это не турнир для «Шахтера».

Но раз так получилось, то ничего не остается, кроме как выходить из группы в плей-офф, в противном случае оправданий быть не может. Во встрече с «Абердином» нужно забить первыми и желательно в первой половине первого тайма. Тогда будет гораздо легче, – сказал Игорь.

– «Шахтер» фаворит в матче с «Абердином»?

– Вне всяких сомнений. Это не «Селтик» и не «Глазго Рейнджерс». И этот статус подопечные Арды Турана обязаны доказать на поле.

– Каков будет ваш прогноз на предстоящий матч?

– Не потому, что я буду болеть за украинскую команду, просто класс игроков «Шахтера» намного выше, поэтому ставлю на уверенную победу «горняков» со счетом 3:1.

Матч Абердин – Шахтер состоится в четверг, второго октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Абердин Игорь Леонов Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Абердин - Шахтер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
