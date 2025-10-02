Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь ЛЕОНОВ: «Оправданий для Шахтера быть не может»
02 октября 2025, 09:21
Игорь ЛЕОНОВ: «Оправданий для Шахтера быть не может»

Экс-полузащитник донецкой команды предсказал, с каким счетом завершится матч против «Абердина»

Игорь ЛЕОНОВ: «Оправданий для Шахтера быть не может»
ФК Шахтер

Сегодня, 2 октября «Шахтер» начнет свои выступления в групповом раунде Лиги конференций. Свой первый матч подопечные Арды Турана проведут в Шотландии, где будут противостоять местному «Абердину».

Кто фаворит, и с каким счетом завершится игра сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Шахтера» Игорь Леонов.

– Игорь Иванович, какие ожидания у вас перед стартовым поединком «Шахтера» в группе Лиги конференций?
– Если честно, то хотелось ожиданий от Лиги чемпионов, или хотя бы от Лиги Европы. Лига конференций? Не знаю, это не турнир для «Шахтера». Но раз так вышло, то ничего не остается, кроме как выходить из группы в плей-офф, в противном случае оправданий быть не может. Во встрече с «Абердином» нужно забить первыми, и желательно в первой половине первого тайма. Тогда будет намного легче.

– На ваш взгляд, на какой сейчас стадии взаимопонимание у Арды Турана со своими подопечными?
– Я не скажу ничего нового, а только могу утверждать, что за такой короткий период времени команда не построится. Могу только предположить, что сейчас, как вы сказали, взаимопонимание у тренера с игроками, возможно, процентов на 70, не более. Видно, что «горняки» пытаются доминировать, но не всегда это у них получается. Но такие матчи, как с «Рухом», не в счет, уже слишком была большая разница в классе между соперниками.

– «Горняки» вышли на первое место в чемпионате. Это добавит уверенности команде?
– Безусловно. Когда ты лидер, то психологически легче готовится к последующим матчам. Хотя нынешний чемпионат в УПЛ ровный. Все теряют очки. Несмотря на то, что уровень соревнований упал, первенство интересное, много непредсказуемых результатов. Думаю, и чемпион определится на «ленточке».

– Шотландская команда в своем чемпионате еще не побеждала.
– Действительно. Соперник, на мой взгляд, пребывает в кризисе. Если я не ошибаюсь, то с учетом прошлого сезона «Абердин» не может выиграть в национальном первенстве уже десять поединков кряду, причем, в девяти встречах они проиграли. Однако поединок с «Шахтером» – это совсем другая история. Уверен, что шотландцы при поддержке трибун отдадут все силы для победы.

– «Шахтер» фаворит в матче с «Абердином»?
– Вне всяких сомнений. Это не «Селтик» и не «Глазго Рейнджерс». И этот статус подопечные Арды Турана обязаны доказать на поле.

– Каким будет ваш прогноз на предстоящий матч?
– Не потому, что я буду болеть за украинскую команду, просто класс игроков «Шахтера» намного выше, поэтому ставлю на уверенную победу «горняков» со счетом 3:1.

Игорь Леонов Арда Туран Лига конференций Шахтер Донецк Абердин Селтик Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Лига Европы статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Alexander Киев
Той випадок, коли коти Леоненка розумніші за когутів ФК ОПЗЖ Суркісня. Коли мінус -2 гравця основи і +3 нових 18-ти річних, які ще і місяць не відіграли у клубі і вже чекати результати і перемоги - настільки жалюгідно виглядає, що когути диркачі коментуючи гроші Шахтаря і «невдалі» трансфери - тільки ще більше закопують себе у вигрібну яму, ну в якій і знаходиться їх клюб із фанатом Путлєра 🤡
