Не могу дождаться. Реакция Свитолиной на решение Монфиса завершить карьеру

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение своего мужа Гаэля Монфиса завершить карьеру. Француз сообщил, что прекратит выступления в 2026 году.

«Не могу дождаться, когда начну этот новый этап вместе с тобой. Мы тебя любим», – написала Свитолина в соцсетях.

Сама Свитолина ранее объявила о завершении выступлений в нынешнем сезоне.

Свитолина и Монфис воспитывают дочь Скай.