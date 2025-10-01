Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 октября 2025, 18:21
Не могу дождаться. Реакция Свитолиной на решение Монфиса завершить карьеру

Монфис уйдет из тенниса в 2026 году

Не могу дождаться. Реакция Свитолиной на решение Монфиса завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Монфис и Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение своего мужа Гаэля Монфиса завершить карьеру. Француз сообщил, что прекратит выступления в 2026 году.

«Не могу дождаться, когда начну этот новый этап вместе с тобой. Мы тебя любим», – написала Свитолина в соцсетях.

Сама Свитолина ранее объявила о завершении выступлений в нынешнем сезоне.

Свитолина и Монфис воспитывают дочь Скай.


