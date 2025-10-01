WTA01 октября 2025, 18:21 | Обновлено 01 октября 2025, 18:26
Не могу дождаться. Реакция Свитолиной на решение Монфиса завершить карьеру
Монфис уйдет из тенниса в 2026 году
Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение своего мужа Гаэля Монфиса завершить карьеру. Француз сообщил, что прекратит выступления в 2026 году.
«Не могу дождаться, когда начну этот новый этап вместе с тобой. Мы тебя любим», – написала Свитолина в соцсетях.
Сама Свитолина ранее объявила о завершении выступлений в нынешнем сезоне.
Свитолина и Монфис воспитывают дочь Скай.
