ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь

Жена Эдера Милитао произвела фурор на Неделе моды в Милане, появившись в прозрачном платье от Philipp Plein.

29-летняя Таина, блогер с 500-тысячной аудиторией и возлюбленная защитника «Реала» и сборной Бразилии, блистала на показе в эффектном наряде стоимостью свыше 117 тысяч гривен.

Фанаты не скрывали восторга: «Боже мой, как идеально! Какая женщина».

В тот же день сам Милитао получил травму в мадридском дерби против «Атлетико», завершившемся поражением «Реала» 2:5.