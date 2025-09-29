ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь
Эдер Милитао – самый настоящий счастливчик
Жена Эдера Милитао произвела фурор на Неделе моды в Милане, появившись в прозрачном платье от Philipp Plein.
29-летняя Таина, блогер с 500-тысячной аудиторией и возлюбленная защитника «Реала» и сборной Бразилии, блистала на показе в эффектном наряде стоимостью свыше 117 тысяч гривен.
Фанаты не скрывали восторга: «Боже мой, как идеально! Какая женщина».
В тот же день сам Милитао получил травму в мадридском дерби против «Атлетико», завершившемся поражением «Реала» 2:5.
