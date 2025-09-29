Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь
Другие новости
29 сентября 2025, 02:26 |
296
0

ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь

Эдер Милитао – самый настоящий счастливчик

29 сентября 2025, 02:26 |
296
0
ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь
Instagram. Эдер Милитао с женой

Жена Эдера Милитао произвела фурор на Неделе моды в Милане, появившись в прозрачном платье от Philipp Plein.

29-летняя Таина, блогер с 500-тысячной аудиторией и возлюбленная защитника «Реала» и сборной Бразилии, блистала на показе в эффектном наряде стоимостью свыше 117 тысяч гривен.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты не скрывали восторга: «Боже мой, как идеально! Какая женщина».

В тот же день сам Милитао получил травму в мадридском дерби против «Атлетико», завершившемся поражением «Реала» 2:5.

По теме:
ФОТО. Жена Сергея Реброва покорила сеть секси-образом в мини-платье
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто
ФОТО. Жена футболиста УПЛ эффектно отдыхает на Ибице. Улет
фото Реал Мадрид Эдер Милитао девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 1
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 28 сентября 2025, 23:02 9
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Волейбол | 28.09.2025, 11:40
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
Футбол | 28.09.2025, 05:22
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
У Челси определились с будущим Марески после неудач
Футбол | 29.09.2025, 01:44
У Челси определились с будущим Марески после неудач
У Челси определились с будущим Марески после неудач
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 36
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем