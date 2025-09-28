Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 20:41 |
2270
5

Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»

Руслан Костышин выругался на футболиста национальной сборной Украины

28 сентября 2025, 20:41 |
2270
5 Comments
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Ковалевский Колос и харьковский Металлист 1925 сыграли один из центральных матчей седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Минимальную победу в матче «за шесть очков» одержали подопечные Младена Бартуловича, забив единственный гол во встрече на 63-й минуте игры – точный удар удался Денису Антюху.

В конце встречи харьковчане начали тянуть время. На 84 минуте судорога свела ногу свалившегося на газон Ивана Калюжного. Это очень разозлило главного тренера Колоса Руслана Костышина, который обругал игрока национальной сборной Украины: «Бл**ь, ты, Супер-Иван, что за х**ня? – спросил у Калюжного наставник Колоса.

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на третьей ступени турнирной таблицы, опережая кузнецов путем дополнительных показателей.

Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»

По теме:
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
ШУХОВЦЕВ: «В третьем голе виноват не только голкипер Динамо»
Руслан Костышин Иван Калюжный видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28 сентября 2025, 10:15 8
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами

Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре

Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча
Футбол | 28 сентября 2025, 21:15 0
Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча
Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура итальянской Серии A

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28.09.2025, 12:25
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Футбол | 28.09.2025, 17:28
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Викторович
Быдло матом не ругается, оно ним разговаривает.
Ответить
+7
veteran1948
Вечно чем-то недоволен. А свои ничего не нарушают. Свой огород дороже. А мат был слышен в телевизор. Должен получить снова красную но судья дал желтую помощнику. 
Ответить
+4
Перець
Ось така ху..ня малята
Ответить
+3
Павло
Чесно кажучи, супер-іван і є повна х..йня 
Ответить
-1
Arera
Харьковчане никогда не тянут время. Это не их стихия. Алкаш Костышин что-то перепутал!
Ответить
-3
Популярные новости
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем