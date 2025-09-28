Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»

Ковалевский Колос и харьковский Металлист 1925 сыграли один из центральных матчей седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Минимальную победу в матче «за шесть очков» одержали подопечные Младена Бартуловича, забив единственный гол во встрече на 63-й минуте игры – точный удар удался Денису Антюху.

В конце встречи харьковчане начали тянуть время. На 84 минуте судорога свела ногу свалившегося на газон Ивана Калюжного. Это очень разозлило главного тренера Колоса Руслана Костышина, который обругал игрока национальной сборной Украины: «Бл**ь, ты, Супер-Иван, что за х**ня? – спросил у Калюжного наставник Колоса.

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на третьей ступени турнирной таблицы, опережая кузнецов путем дополнительных показателей.

