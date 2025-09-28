Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 11:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 11:43
Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»

Президент киевского клуба оценил результаты и игру подопечных Александра Шовковского

Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»
ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о кризисе команды после матча чемпионата Украины с львовскими «Карпатами» (3:3), который состоялся 27 сентября:

– Игорь Михайлович, «Динамо» снова потеряло очки и снова на последних минутах. Не кажется ли вам, что команда Александра Шовковского находится в определенном кризисе, скажем так или просто не везет?

– Я же не Нострадамус и не баба Ванга. Это – футбол. И через это нужно тоже пройти. Я бы не говорил о каком-то кризисе, не стоит. Да, команда пропускает слишком много, но она, прежде всего, должна забивать по пять-шесть голов, вот в чем соль.

Говорить о каком-то кризисе, повторюсь, не стоит. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому относиться, хотя я переживаю за результаты «Динамо» не меньше, чем болельщики. За ничьими следами идут победы.

О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется, – уверен Суркис.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Динамо Киев Карпаты - Динамо Игорь Суркис
Николай Титюк Источник: BLIK
romeo_xai
Сумнівно апелювати до досягнень в чемпіонаті, якщо в єврокубках повне фіаско. І це стосується обох наших "грандів"
Ответить
0
Forvard001
Яка криза???все по плану,в Європі нас волтузять,а в УПЛ в нас все добре,граємо з Шахтарем у піддавки
Ответить
0
Night Watch
Отсчёт начался с РФШ?
Ответить
0
Pop
В чукре не проигрывает) Топ) Мега-клуб) Еврокубки не считаются)
Ответить
0
batistuta
Самая стабільная команда світу! Чорна дира!
Ответить
-1
stasina
Умив кротячу гниль! Слава Суркісу!
Ответить
-2
