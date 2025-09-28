Игорь СУРКИС: «Какой кризис Динамо? Команда не проигрывает 39 матчей»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о кризисе команды после матча чемпионата Украины с львовскими «Карпатами» (3:3), который состоялся 27 сентября:

– Игорь Михайлович, «Динамо» снова потеряло очки и снова на последних минутах. Не кажется ли вам, что команда Александра Шовковского находится в определенном кризисе, скажем так или просто не везет?

– Я же не Нострадамус и не баба Ванга. Это – футбол. И через это нужно тоже пройти. Я бы не говорил о каком-то кризисе, не стоит. Да, команда пропускает слишком много, но она, прежде всего, должна забивать по пять-шесть голов, вот в чем соль.

Говорить о каком-то кризисе, повторюсь, не стоит. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому относиться, хотя я переживаю за результаты «Динамо» не меньше, чем болельщики. За ничьими следами идут победы.

О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется, – уверен Суркис.