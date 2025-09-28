Александр ПИХАЛЕНОК: «Потерял мяч – не знаю, был там фол или нет»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал в эфире «УПЛ ТВ» выездной поединок против «Карпат» (3:3).

– Александр, в эпизоде ​​с первым пропущенным вами голом, как вы возвращались, как играли по своему сопернику, где не успели накрыть в этом моменте?

– Прежде всего, я потерял мяч – не знаю, был ли там фол или нет, пусть уж это рассматривают, этого не вернешь. Но потом, если честно, где-то потеряли игроков и по подбору забили гол.

– С положительного можем отметить, что «Динамо» не сникло после 0:2, забили на исходе первого тайма. В начале второго тайма, казалось бы, ощущался уже этот темп, но потом снова эта нереализация – и, собственно, имеем 3:3…

– Да, я с вами согласен, снова наступаем на те же грабли. Много не забиваем, но очень досадно, что мы с 0:2 «вылезаем», уже счёт 3:2, надо доводить игру до победы, а мы снова пропускаем гол на последних минутах и ​​матч заканчивается вничью.

– Сегодня в опорной зоне было очень тяжело играть против моторных латиноамериканцев, начинавших атаки своей команды?

– Как всегда. Центральный матч тура, не центральный, но не могу сказать, что играть против «Карпат» было слишком сложно. Игра давалась, особенно первые 15-20 минут, потом рефери только начал свистеть нам фолы после нашего первого пропущенного гола, а до этого вообще только в нашу сторону свистов.

– Семь мячей пропущенных за последние три тура – ​​слишком много для киевского «Динамо». Как сейчас в раздевалке все это воспринимается, в команде это все обсуждается?

– Да, действительно, сейчас очень тяжелый период, потому что три матча на последних минутах пропускаем, теряем победы, уже потеряли шесть баллов. Но ничего, не надо вешать голову, надо двигаться дальше, поэтому команда должна пройти. Следующий матч у нас уже против «Кристалл Пелас» – соперник очень тяжелый, интересный. Они еще не проиграли ни одного официального матча, я смотрел их статистику, поэтому нам предстоит очень тяжелый матч. Будем разбирать этот матч и двигаться дальше.

– Что может «Динамо» навязать «Кристалл Пелас» после таких изнурительных поединков в УПЛ и Кубке Украины? Насколько сложно переключиться на совсем другой турнир?

– Это футбол, все что угодно может быть.