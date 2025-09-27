Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал
Испания
27 сентября 2025, 20:02 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:05
302
0

ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал

Антуан поразил ворота сливочных на 90+3-й минуте матча, матрасники победили – 5:2

27 сентября 2025, 20:02 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:05
302
0
ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский форвард Атлетико Антуан Гризманн на 90+3-й минуте матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26 поразил ворота мадридского Реала.

Гризманн установил окончательный счет в противостоянии – 5:2. Ассист на Антуан выписал Баэна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гризманн оформил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Испании.

Атлетико нанес первое поражение Реалу в Ла Лиге 2025/26. Кроме того, сливочные впервые потеряли очки в текущей кампании испанского первенства.

ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал

По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Мы понимали, как можем доставить неприятности Реалу»
Атлетико повторил рекордную беспроигрышную серию против Реала в Ла Лиге
Играл ли Александров? Хетафе поднялся в зону еврокубков после матча Ла Лиги
видео голов и обзор Антуан Гризманн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Футбол | 27 сентября 2025, 19:08 17
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем

«Орлы» шокировал чемпионов

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27 сентября 2025, 01:11 4
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:38
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
26.09.2025, 04:19 12
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем