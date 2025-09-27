ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал
Антуан поразил ворота сливочных на 90+3-й минуте матча, матрасники победили – 5:2
Французский форвард Атлетико Антуан Гризманн на 90+3-й минуте матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26 поразил ворота мадридского Реала.
Гризманн установил окончательный счет в противостоянии – 5:2. Ассист на Антуан выписал Баэна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гризманн оформил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Испании.
Атлетико нанес первое поражение Реалу в Ла Лиге 2025/26. Кроме того, сливочные впервые потеряли очки в текущей кампании испанского первенства.
ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» шокировал чемпионов
Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя