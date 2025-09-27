Французский форвард Атлетико Антуан Гризманн на 90+3-й минуте матча седьмого тура Ла Лиги 2025/26 поразил ворота мадридского Реала.

Гризманн установил окончательный счет в противостоянии – 5:2. Ассист на Антуан выписал Баэна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гризманн оформил свой первый гол в новом сезоне чемпионата Испании.

Атлетико нанес первое поражение Реалу в Ла Лиге 2025/26. Кроме того, сливочные впервые потеряли очки в текущей кампании испанского первенства.

ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал