Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 10:22 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:05
13
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Оболонь

Матч 7-го тура чемпионата Украины

ФК Заря

27 сентября в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.

По итогам шести туров Заря набрала 7 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 8 очков и 8-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
