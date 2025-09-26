Украина. Премьер лига26 сентября 2025, 10:22 | Обновлено 26 сентября 2025, 11:05
Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Оболонь
Матч 7-го тура чемпионата Украины
27 сентября в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 7-го тура сезона УПЛ.
По итогам шести туров Заря набрала 7 пунктов и расположилась на 10-й позиции в таблице, а у Оболони 8 очков и 8-е место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
