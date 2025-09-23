Кубок английской лиги23 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:43
22
0
ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз
23 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:43
22
0
23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги (1:1).
На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз.
ГОЛ! 1:1. Шей Чарльз, 77 мин
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2025, 16:44 3
Легендарный в прошлом фулбек считает, что по этой причине «селесао» теряют шансы на победу на ЧМ
Футбол | 23 сентября 2025, 07:08 15
«Шахтер» потерял Алиссона
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Футбол | 23.09.2025, 23:28
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 23:49 32
22.09.2025, 01:18 3
22.09.2025, 14:57 13
23.09.2025, 09:15 52
22.09.2025, 08:44 18
22.09.2025, 04:45
22.09.2025, 06:46