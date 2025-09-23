Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
Кубок английской лиги
23 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:43
ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги

На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз

ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги (1:1).

На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз.

ГОЛ! 1:1. Шей Чарльз, 77 мин

Николай Степанов
