ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги

23 сентября в 22:00 проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Команды Ливерпуль и Саутгемптон встречаются на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги (1:1).

На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз.

ГОЛ! 1:1. Шей Чарльз, 77 мин

