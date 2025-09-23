Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы львовского Руха, которое находится на дне турнирной таблицы УПЛ

– Кстати, о «Рухе». Там сейчас сложная ситуация: многие игроки ушли, остались в основном молодые питомцы. Публично критиковал тренера даже сын президента клуба. Есть ли шанс у «Руха» сохранить прописку в УПЛ?

– Я думаю, что да. Несмотря на потери, у «Движения» остался потенциал, чтобы занимать нормальное место. Не думаю, что им грозит борьба за выживание. Молодые игроки способны вытянуть команду на приличный уровень, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Рух занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер львовского Руха отреагировал на дерзкие высказывания сына основателя львовского клуба.