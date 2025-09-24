Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией

Динамо в шестом туре сыграло вничью с Александрией (2:2), потеряв победу на последних минутах. Несмотря на то, что киевляне не выиграли, им удалось продлить рекордную серию, установив интересное достижение для Александра Шовковского.

Дело в том, что Динамо не проиграет в чемпионате Украины 38 матчей. «Бело-синие» одержали 27 побед и 11 раз сыграли вничью. Это клубный рекорд, который киевляне установили еще во времена Сергея Реброва (31 победа и 7 ничейных результатов).

Кроме того, продолжается серия Динамо без поражений на собственном поле в УПЛ. На стадионе имени Валерия Лобановского команды Шовковского не проигрывают 28 матчей (21 победа, 6 ничьих).

В нынешнем сезоне Динамо уже не в первый раз теряет очки в конце матча. В прошлом туре киевляне потеряли очки у дерби против Оболони, пропустив на 90+1 минуте. После шести туров подопечные Шовковского имеют в своем активе 14 зачетных пунктов, разделяя первую строчку УПЛ с донецким Шахтером и ковалевским Колосом.