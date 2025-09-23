Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 05:25
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»

Украинский фулбек прокомментировал матч с «Александрией»

ФК Динамо. Александр Караваев

Украинский фулбек киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграл вничью с «Александрией»:

– Конечно, матчи с «Александрией» в Кубке и чемпионате отличаются. Плюс, после того, как сыграешь первый матч, ты уже знаешь, как команда действует. Мы проанализировали их, конечно, и они проанализировали нас. Так получилось, что мы пропустили уже на 30 секунде такой необязательный гол, не разобрались. Соперник просто здорово попал по мячу, и он влетел в сетку. Конечно, потом пришлось отыгрываться, было уже совсем другое настроение. Но мы создавали очень много моментов, не забивали в пустые ворота, и в конце первого тайма все-таки сравняли счет. Во втором тайме также создавали много моментов и дожали. Впрочем, снова в конце допускаем детские ошибки. Нужно анализировать и, конечно, не повторять их.

Этот быстро пропущенный мяч очень сильно испортил ваши планы на игру?

– Конечно, когда выходишь на поле, ты не планируешь пропускать на первой минуте матча. Но, когда так происходит, ты понимаешь, что нужно не раскачиваться, а уже с первой минуты играть не только на все 100%, а даже больше, чтобы сначала сравнять счет, а затем и выиграть матч.

Конечно, когда забиваешь гол «в раздевалку» перед вторым таймом, конечно, это добавляет больше силы, энергии. Ты выходишь на поле и понимаешь, что сейчас можешь еще прибавить.

– Как новички адаптируются в команде?

– Пока сложно, потому что для них это другой чемпионат, другая среда. Но понемногу адаптируются. Нужно это делать как можно быстрее, потому что в «Динамо» времени на раскачку нет.

Уже не в первый раз наша команда теряет очки на последних минутах, когда совсем немного не хватает, чтобы довести игру до победы. В связи с этим что будете менять и совершенствовать в следующем матче с «Карпатами»?

– Я уже говорил, что дело в концентрации, потому что нужно играть до последней секунды, до последнего свистка, именно над этим необходимо работать. Что именно будем менять, это уже решит тренерский штаб. Мы разберем эту игру и будем готовиться к следующему матчу.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Александр Караваев
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
