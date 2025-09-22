Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Реакция Шовковского после того, как Александрия забила Динамо на 86-й
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 21:24
ФОТО. Реакция Шовковского после того, как Александрия забила Динамо на 86-й

Тренер не сдержал эмоций

ФК Динамо. Александр Шовковский

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевляне упустили победу на 86-й минуте, пропустив гол от Хуссейна Туати.

После пропущенного гола не сдержал эмоций главный тренер «Динамо» Александр Шовковский, который бросил в газон бутылку воды.

«Динамо» потеряло очки во втором туре подряд – ранее киевляне также на последних минутах пропустили от «Оболони» (2:2).

Serhii P.
лошари
