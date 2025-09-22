Украина. Премьер лига22 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 22 сентября 2025, 17:12
ВИДЕО. Гол Динамо. Бражко восстановил паритет в поединке с Александрией
«Динамо» сумело восстановить паритет в поединке шестого тура Премьер-лиги
22 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 22 сентября 2025, 17:12
В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 40-й минуте полузащитник «бело-синих» Владимир Бражко сумел восстановить паритет и позволил киевской команде уйти на перерыв при счете 1:1.
ГОЛ, 1:1! Бражко, 40 мин
