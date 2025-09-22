ВИДЕО. Гол Динамо. Бражко восстановил паритет в поединке с Александрией

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

На 40-й минуте полузащитник «бело-синих» Владимир Бражко сумел восстановить паритет и позволил киевской команде уйти на перерыв при счете 1:1.

ГОЛ, 1:1! Бражко, 40 мин