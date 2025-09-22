Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Гол Динамо. Бражко восстановил паритет в поединке с Александрией
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 22 сентября 2025, 17:12
ВИДЕО. Гол Динамо. Бражко восстановил паритет в поединке с Александрией

«Динамо» сумело восстановить паритет в поединке шестого тура Премьер-лиги

ВИДЕО. Гол Динамо. Бражко восстановил паритет в поединке с Александрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте полузащитник «бело-синих» Владимир Бражко сумел восстановить паритет и позволил киевской команде уйти на перерыв при счете 1:1.

ГОЛ, 1:1! Бражко, 40 мин

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Владимир Бражко видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
