Спасение в компенсированное время. Статистика матча Арсенал – Ман Сити

Лондонский «Арсенал» смог вырвать ничью в встрече против «Манчестер Сити» в компенсированное время.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ман Сити». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Габриэл Мартинелли, а за гостей – Эрлинг Холанд.

Статистика

Арсенал – Манчестер Сити

Владение мячом: 67% – 33%

Ожидаемые голы (xG): 0.96 – 0.89

Большие шансы: 1 – 2

Удары по воротам: 12 – 5

Удары в створ ворот: 3 – 3

Сейвы: 2 – 2

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.11 – 0.28

Угловые: 11 – 1

Фолы: 11 – 10

Передачи: 581 – 295

Точные передачи: 515 – 224

Отборы мяча: 20 – 14

Штрафные удары: 10 – 11

Офсайды: 4 – 2

Желтые карточки: 1 – 2

Сейчас «канониры» (10 очков) расположились на 2-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «горожане» (7 очков) оказались на 9-й позиции.