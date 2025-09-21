Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спасение в компенсированное время. Статистика матча Арсенал – Ман Сити
Англия
21 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 21 сентября 2025, 22:15
Спасение в компенсированное время. Статистика матча Арсенал – Ман Сити

Габриэл Мартинелли сравнял счет на 90+3 минуте игры

Спасение в компенсированное время. Статистика матча Арсенал – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» смог вырвать ничью в встрече против «Манчестер Сити» в компенсированное время.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ман Сити». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Габриэл Мартинелли, а за гостей – Эрлинг Холанд.

Статистика

Арсенал – Манчестер Сити

  • Владение мячом: 67% – 33%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.96 – 0.89
  • Большие шансы: 1 – 2
  • Удары по воротам: 12 – 5
  • Удары в створ ворот: 3 – 3
  • Сейвы: 2 – 2
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.11 – 0.28
  • Угловые: 11 – 1
  • Фолы: 11 – 10
  • Передачи: 581 – 295
  • Точные передачи: 515 – 224
  • Отборы мяча: 20 – 14
  • Штрафные удары: 10 – 11
  • Офсайды: 4 – 2
  • Желтые карточки: 1 – 2

Сейчас «канониры» (10 очков) расположились на 2-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как «горожане» (7 очков) оказались на 9-й позиции.

По теме:
Холанд догнал Стерлинга по количеству голов в составе Манчестер Сити
Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал
Холанд догнал Сульшера по количеству голов в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Габриэл Мартинелли
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
