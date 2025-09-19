Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Галатасарай стал 6-й командой с 2016/17 с неприятным антирекордом в ЛЧ

В игре против «Айнтрахта» 2 из 5 пропущенных мячей были забиты собственными игроками

Турецкий «Галатасарай» стал шестой командой в истории Лиги чемпионов с сезона 2016/17, игроки которой забили два автогола в течение одного поединка.

18 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «Айнтрахт» и «Галатасарай». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. В составе «желто-красных» Вильфрид Синго и Давинсон Санчес отличились автоголами.

До турецкого клуба этим неприятным антидостижением отметились «Фейеноорд» (против «Лилля», 2025), «Жирона» (против «Фейеноорда», 2024), снова «Фейеноорд» (против «Атлетико», 2023), «Челси» (против «Аякса», 2019) и «Рома» (против «Барселоны», 2018).

