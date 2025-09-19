Француз и бразилец. Ворскла просматривает двух новичков

В полтавской «Ворскле» не прекращается селекционная работа, направленная на усиление состава и улучшение турнирного положения. Еще до очередного трансферного бана, о котором стало известно на этой неделе, в расположении бело-зеленых появилась небольшая группа потенциальных новичков, часть из которых – легионеры.

Информацией о них со Sport.ua поделился главный тренер Александр Бабич.

– Сейчас у нас находятся два игрока. Оба – игроки атаки, – сказал он. – Один из них – француз, его мы пригласили с целью усиления игры в нападении. Другой – бразилец, имеющий хорошую перспективу. Ему всего 19 лет.

В тренерском штабе «Ворсклы» рассчитывают, что трансферный бан будет снят с клуба в ближайшее время и вышеупомянутые футболисты будут внесены в заявку клуба.

Известно также, что на роль новичка претендовали нападающий с паспортом Нигерии и 25-летний полузащитник Клим Приходько, который прошлый чемпионат отыграл в «Левом берегу». Ранее воспитанник футбола Днепропетровщины уже выступал в составе «бело-зеленых», проведя в нем несколько матчей в весенней части сезона-2019/20.

Впрочем, оба уже покинули команду.