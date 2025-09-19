Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре

Transfermarkt подтвердил инсайд Sport.ua по Роману Безусу: украинский хавбек перешел из «Омонии» в «Анортосис».

По информации источника, соглашение между 34-летним футболистом и клубом с Кипра рассчитано на 1 сезон.

В прошедшем сезоне Роман Безус провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.