Чемпионат мира18 сентября 2025, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:31
621
2
Обновлен рейтинг ФИФА. Новая позиция сборной Украины, смена лидера
Лучшей сборной стала сборная Испании
ФИФА обновила свой рейтинг национальных сборных после ряда матчей отбора ЧМ-2026.
Сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает в рейтинге 28-е место. В сентябре команда Сергея Реброва проиграла Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.
Интересно, что в рейтинге смениля лидер. Сборная Аргентины потеряла две позиции и стала третьей, а топ-2 теперь занимают национальные команды Испании и Франции.
Топ-5 замыкают Англия и Португалия.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
28 место!!!?? Я в шоке, думал где-то в пятом десятке, а то и ниже!
з такою грою і результатами 28-е місце то за щастя.
