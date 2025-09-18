Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 сентября 2025, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:31
Обновлен рейтинг ФИФА. Новая позиция сборной Украины, смена лидера

Лучшей сборной стала сборная Испании

Обновлен рейтинг ФИФА. Новая позиция сборной Украины, смена лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА обновила свой рейтинг национальных сборных после ряда матчей отбора ЧМ-2026.

Сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает в рейтинге 28-е место. В сентябре команда Сергея Реброва проиграла Франции 0:2 и сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.

Интересно, что в рейтинге смениля лидер. Сборная Аргентины потеряла две позиции и стала третьей, а топ-2 теперь занимают национальные команды Испании и Франции.

Топ-5 замыкают Англия и Португалия.

Полный рейтинг на сайте ФИФА

рейтинг ФИФА сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
kadaad .
28 место!!!?? Я в шоке, думал где-то в пятом десятке, а то и ниже!
Денис Брегін
з такою грою і результатами 28-е місце то за щастя.
