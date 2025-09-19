Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал этот поединок.

«Мы планировали дать возможность поиграть игрокам, которые присоединились к нам. Дать поиграть тем, кто меньше играл в течение этого времени. Что-то получилось, что-то не получилось – обязательно разберем на теории и будем готовиться к следующей игре чемпионата опять же с «Александрией», – сказал Шовковский.