Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 04:58 |
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»

Тренер – о матче с «Александрией»

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
ФК Динамо. Александр Шовковский

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал этот поединок.

«Мы планировали дать возможность поиграть игрокам, которые присоединились к нам. Дать поиграть тем, кто меньше играл в течение этого времени. Что-то получилось, что-то не получилось – обязательно разберем на теории и будем готовиться к следующей игре чемпионата опять же с «Александрией», – сказал Шовковский.

По теме:
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
Подозрительные коэффициенты: в УАФ открыли расследование по матчу Кубка
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александрия Александрия - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
