Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»

В матче пятого тура УПЛ «Рух» на своем поле уступил «Эпицентру» со счетом 0:1. Львовский клуб на последних минутах мог спастись от поражения, но Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти. Итог матча подвел главный тренер «Руха» Иван Федык.

«Пенальти всегда меняет игру, и в этом матче одиннадцатиметровый напрямую повлиял на результат. Те моменты, которые были у нас в первом тайме, нужно было реализовывать и закрывать все вопросы о победителе этого поединка.

Евгений Пастух в последний день трансферного окна неожиданно покинул команду, потому мы пытались найти другое решение на позиции в центре поля. Поэтому сегодня там вышел Влад Рейляну, а также с первых минут вышел другой новичок – Илья Квасница.

Бабукар Фаал играл после болезни. Ему было непросто и весь матч он не смог бы отыграть. Единственный доступный сейчас нападающий кроме Бабукара – Тутти. Он получил возможность сыграть, ведь по своему игровому потенциалу близок к основному составу.

Главное в таком матче – надежно играть сзади, не привозить себе голы, когда у соперника нет моментов впереди, и реализовывать свои возможности в атаке. Недопустимо зарабатывать такой пенальти в свои ворота, футболисты такого уровня не могут себе этого позволять.

Ребята на поле решили, кто будет пробивать пенальти. На тот момент мы выполнили много замен, поэтому доверились тому, кто уверен в себе. На самом деле, это большая ответственность. Не забить пенальти может каждый, но не каждый готов взять на себя эту ответственность», – сказал Иван Федык.