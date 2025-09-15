Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 18:53 |
296
0

Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»

Главный тренер «Руха» прокомментировал результат матча с «Эпицентром»

15 сентября 2025, 18:53 |
296
0
Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»
ФК Рух. Иван Федык

В матче пятого тура УПЛ «Рух» на своем поле уступил «Эпицентру» со счетом 0:1. Львовский клуб на последних минутах мог спастись от поражения, но Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти. Итог матча подвел главный тренер «Руха» Иван Федык.

«Пенальти всегда меняет игру, и в этом матче одиннадцатиметровый напрямую повлиял на результат. Те моменты, которые были у нас в первом тайме, нужно было реализовывать и закрывать все вопросы о победителе этого поединка.

Евгений Пастух в последний день трансферного окна неожиданно покинул команду, потому мы пытались найти другое решение на позиции в центре поля. Поэтому сегодня там вышел Влад Рейляну, а также с первых минут вышел другой новичок – Илья Квасница.

Бабукар Фаал играл после болезни. Ему было непросто и весь матч он не смог бы отыграть. Единственный доступный сейчас нападающий кроме Бабукара – Тутти. Он получил возможность сыграть, ведь по своему игровому потенциалу близок к основному составу.

Главное в таком матче – надежно играть сзади, не привозить себе голы, когда у соперника нет моментов впереди, и реализовывать свои возможности в атаке. Недопустимо зарабатывать такой пенальти в свои ворота, футболисты такого уровня не могут себе этого позволять.

Ребята на поле решили, кто будет пробивать пенальти. На тот момент мы выполнили много замен, поэтому доверились тому, кто уверен в себе. На самом деле, это большая ответственность. Не забить пенальти может каждый, но не каждый готов взять на себя эту ответственность», – сказал Иван Федык.

По теме:
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Ужгород – Атлет – 3:1. Футбол или водное поло? Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Рух - Эпицентр Украинская Премьер-лига Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Иван Федык Бекназ Алмазбеков
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15 сентября 2025, 05:36 1
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом

Теренс стал абсолютным чемпионом мира

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15 сентября 2025, 07:05 2
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Американец считает себя номером один рейтинга P4P

Почему Богачук тотально проиграл Адамсу. Даже хуже, чем в первой встрече
Бокс | 15.09.2025, 14:28
Почему Богачук тотально проиграл Адамсу. Даже хуже, чем в первой встрече
Почему Богачук тотально проиграл Адамсу. Даже хуже, чем в первой встрече
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14.09.2025, 21:20
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме
Футбол | 15.09.2025, 18:44
В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме
В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 27
Футбол
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем