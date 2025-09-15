Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 12:10
Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму

Тимерлан Григорчук выбыл примерно на полгода

Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму
Роман Григорчук

Украинский футболист второй команды одесского «Черноморца» Тимерлан Григорчук, который является сыном известного тренера Романа Григорчука, получил тяжелую травму, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, у 17-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.

Игрок уже прооперирован, процесс восстановления продлится примерно шесть месяцев.

Главный тренер «Черноморца-2» Анатолий Диденко прокомментировал травму своего подопечного:

«Сейчас он ходит в специальной лангети, а вскоре его ждет реабилитация».

Дмитрий Вус
