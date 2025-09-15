Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму

Украинский футболист второй команды одесского «Черноморца» Тимерлан Григорчук, который является сыном известного тренера Романа Григорчука, получил тяжелую травму, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, у 17-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.

Игрок уже прооперирован, процесс восстановления продлится примерно шесть месяцев.

Главный тренер «Черноморца-2» Анатолий Диденко прокомментировал травму своего подопечного:

«Сейчас он ходит в специальной лангети, а вскоре его ждет реабилитация».