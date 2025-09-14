Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 06:37
96
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье

Матч 5-го тура УПЛ состоится 14 сентября в 13:00

14 сентября 2025, 06:37 |
96
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье
УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на Горняк в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

где смотреть чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
