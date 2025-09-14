Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 06:37 |
96
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Полесье
Матч 5-го тура УПЛ состоится 14 сентября в 13:00
В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».
Команды встретятся на Горняк в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
